Il principe di Barbablù a Bologna diretto da Valcuha

BOLOGNA, 05 GIU - Debutta anche in Italia, l'8 e il 9 giugno alle 19,30 all'Auditorium Manzoni per la "Primavera Sinfonica" del Teatro Comunale di Bologna, l'opera di Béla Bartók "Il castello del principe Barbablù" nella nuova versione elaborata da Eberhard Kloke. Il capolavoro operistico del compositore ungherese verrà presentato in forma di concerto con la direzione di Jurai Valčuha, bacchetta di casa sul podio del Comunale, amatissimo dal pubblico e tra i principali interpreti del repertorio novecentesco. Questa recente versione del Castello di Barbablù è realizzata per un organico orchestrale molto ridotto rispetto all'originale, e dunque si adatta meglio alle regole di sicurezza anti Covid. Il maestro slovacco guiderà un cast madrelingua composto dal baritono Károly Szemerédy nei panni del principe Barbablù, ruolo che ha recentemente interpretato all'Opera di Lione, e dal mezzosoprano Atala Schöck nella veste di Judith, moglie del principe, parte che ha debuttato proprio in Italia, nel 2018, al Teatro Massimo di Palermo. Assente dalle scene bolognesi dal 2008, l'opera bartokiana nacque nel 1911 dall'incontro tra il compositore e il drammaturgo, sceneggiatore e regista cinematografico Béla Balázs, due personalità di spicco del mondo culturale ungherese del primo Novecento. La prima rappresentazione scenica del "Castello del principe Barbablù", unica opera del compositore nata con l'intento di realizzare un dramma musicale ungherese di matrice folklorica, si tenne all'Opera di Budapest nel 1918, ben sette anni dopo la sua creazione, con la direzione dell'italiano Egisto Tango. Per la vicenda, ispirata al personaggio Barbablù della fiaba di Perrault e ambientata nel suo oscuro castello, Balász si concentrò sull'apertura delle sette porte che di volta in volta fanno scoprire a Judith il terribile segreto dell'amato principe: dall'ultima porta escono infatti le tre precedenti mogli di Barbablù e a quel punto la giovane donna capisce quale tragico destino la attenda. (ANSA).