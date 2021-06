Oltre 150 eventi per l'estate di Rimini, 'Ritorno al Futuro'

RIMINI, 04 GIU - Parte da Rimini l'estate del 'Ritorno al Futuro' con un cartellone di eventi lunghissimo, ma dal titolo semplice e immediato, le 'Cose da fare 2021'. E ovviamente è stata confermata la Notte Rosa. Saranno oltre 150 gli appuntamenti nella città capitale del turismo romagnolo con artisti noti al grande pubblico come Willie Peyote, i Subsonica, Peppe Servillo, Danilo Rea, Sarah Jane Morris, Daniel Pennac, Massimo Recalcati, Diodato, Extraliscio, Morgan, The legend of Morricone, Kledi, Negramaro, Sfera Ebbasta, Fabio Concato, Mirko Casadei, Ivano Marescotti, Paolo Cevoli e tanti altri ospiti. Il cartellone degli eventi dei prossimi quattro mesi è stato presentato in Comune a Rimini dal sindaco Andrea Gnassi, a partire dalle iniziative dedicate al Ponte Tiberio, a duemila anni dalla sua costruzione al centro del Festival del Mondo Antico che vedrà, nel mese di luglio, fra i vari ospiti, anche Daniel Pennac e Massimo Recalcati. Debutta quest'estate la prima produzione riminese del Teatro Galli con Aroldo, l'opera di Giuseppe Verdi che nel 1857 inaugurò il 'Nuovo Teatro di Rimini' e che ritornerà al Galli il 27 e 29 agosto. Protagonisti della Notte Rosa Diodato (31 luglio), Morgan e Extraliscio (30 luglio), in un incrocio virtuoso con la Milanesiana, il festival di letteratura, arte e filosofia diretto da Elisabetta Sgarbi. La grande musica torna nelle arene all'aperto: Subsonica (il 12 agosto) e Willie Peyote (6 agosto) saranno alcuni big protagonisti dell'arena Lido alla Darsena di San Giuliano che incrocerà anche la musica jazz nell'ambito del festival 'Crossroads' che parte il 3 luglio, proprio dall'arena alla darsena. Torna nel primo weekend di agosto, per la seconda volta in centro storico, il circo mercato dei sapori e dei sogni 'Al meni' con lo chef Massimo Bottura. (ANSA).