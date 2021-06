Torna Nuovo Cinema Pesaro, con omaggio a Liliana Cavani

ROMA, 04 GIU - E' dedicato a Liliana Cavani - di cui saranno proiettati tutti i film, affiancati da una tavola rotonda, una pubblicazione e dall'anteprima mondiale del restauro di 'Al di là del bene e del male' - l'Evento speciali sul cinema italiano della 57/a edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (19-26 giugno), presentata Rona, con la nuova sigla di Donato Sansone e il manifesto di Michele Bernardi e alla presenza del direttore artistico, Pedro Armocida, del presidente del Comitato scientifico, Bruno Torri, del vicesindaco e presidente Fondazione Pesaro Nuovo Cinema, Daniele Vimini, e di Alberto Anile (Conservatore Cineteca Nazionale). Dopo la proiezione del film 'The Most Beautiful Boy in the World' di Kristina Lindström e Kristian Petri, dedicato a Björn Andrésen, il giovane Tadzio di Morte a Venezia di Visconti a breve in sala con Wanted Cinema, è stato presentato il Concorso Pesaro Nuovo Cinema con sedici opere. Tra i film in concorso quello di Julien Faraut, The Witches of the Orient, dedicato alla squadra di pallavolo femminile giapponese che dominò per tutti gli anni '60. Ci sarà poi la storia d'amore di Alexandre Koberidze in What Do We See When We Look at the Sky? e, dagli Stati Uniti, Film About a Father Who della regista Lynne Sachs e Rock Bottom Riser, primo film di Fern Silva, riflessione sull'influenza del colonialismo e sull'esistenza di vita extra-terrestre attraverso un viaggio nel luogo più sacro delle Hawaii, il vulcano Mauna Kea. Il brasiliano Eryk Rocha (figlio di Glauber) porta a Pesaro Edna, ritratto di una donna che lotta contro la deforestazione in Amazzonia. L'ossessione per il western nel lavoro dell'argentino Nicolás Zukerfeld, There Are Not Thirty-Six Ways Of Showing A Man Getting On A Horse, che è insieme una riflessione sul cinema classico americano e una spy story intorno alla mitica frase di Raoul Walsh del titolo. (ANSA).