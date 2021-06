Il Don Pasquale apre Estate al Parco della Musica a Parma

BOLOGNA, 04 GIU - Il Don Pasquale di Gaetano Donizetti, i Carmina Burana di Carl Orff, il balletto Bolero/Carmen Sweet della MM Contemporary Dance Company e i concerti dell'Orchestra Toscanini compongono il ricco cartellone Estate al Parco della Musica presentato dal Teatro Regio di Parma e dalla Fondazione Toscanini. Quindici appuntamenti dal 21 giugno al 23 luglio ai quali vanno a sommarsi le numerose attività e gli spettacoli pensati per i più piccoli. Il tutto sotto le stelle del parco accanto all'Auditorium Paganini. Il capolavoro buffo donizettiano, che il Regio non proponeva da 28 anni, inaugura la rassegna (30, giugno, 7, 9 e 11 luglio) nell'allestimento del regista Pier Francesco Maestrini e la direzione musicale di Ferdinando Sulla, sul podio, naturalmente, della Toscanini. Protagonisti Laura Giordano (Norina), Pablo Galvez (Dottor Malatesta), Federico Longhi (Don Pasquale) e Antonio Mandrillo (Ernesto). Il soprano Hasmik Torosyan, il tenore David Astorga e il baritono Alberto Bonifazio saranno, invece, le voci soliste dei Carmina (3, 5 luglio alle 21.30), nella versione per soli, coro, due pianoforti e percussioni, diretta da Srba Dinić. Due grandi titoli del repertorio musicale e della danza, Bolero e Carmen Sweet, verranno presentati (15 luglio alle 21.30) dalla italiana MM Contemporary Dance Company nell'interpretazione dei coreografi Emanuele Soavi, da anni attivo in Germania presso prestigiose compagnie, e Michele Merola, direttore artistico della compagnia. Il Teatro Regio rinnova l'attenzione alle famiglie con due spettacoli e tre laboratori sul Rigoletto di Giuseppe Verdi per raccontare al pubblico dei piccoli la storia del giullare di corte, vista da prospettive diverse. La Toscanini partecipa al cartellone 'Estate al Parco della Musica' con quattro concerti (4, 16, 18 e 23 luglio) con protagonisti Michaela Costea, spalla della Filarmonica parmigiana, Roger Catino che guiderà il complesso giovanile Next dell'orchestra, ed Enrico Onofri che della Toscanini è il direttore principale. (ANSA).