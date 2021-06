Nasce la Federazione Internazionale dei Direttori di Coro

ROMA, 04 GIU - I direttori di coro fanno squadra per fare sentire anche la loro voce. La creazione di una vera e propria 'categoria professionale' che oggi manca e la formazione dei giovani maestri del canto collettivo sono gli obiettivi della Federazione Internazionale che li riunisce e comincia a muovere i primi passi. Il presidente è Davide Recchia, che ha fondato nel 2006 e da allora guida l' Associazione Mondiale 'Chorus Inside'', nata per costruire una rete tra le realtà corali di ogni Paese. "Un obiettivo culturalmente alto - dice Recchia - non poteva che nascere in Italia, paese che assurge così a un ruolo primario internazionale all'interno del quale Roma, dove abbiamo aperto la sede, diventa la capitale mondiale dei direttori di coro". Il fulcro della ICCF - International Choral Conductors Federation - ha tra i soci fondatori alcuni tra i maestri più prestigiosi e premiati a cui si aggiungono circa mille direttori da ogni continente che hanno già dato la loro adesione come membri ordinari. ''La figura del direttore di coro - spiega Recchia - per molti motivi non è riconosciuta professionalmente in maniera omogenea se si guarda al panorama internazionale. Per questo motivo non sempre i giovani riescono a trovare un percorso solido ed essere riconosciuti alla stregua di un qualsiasi altro professionista del settore musicale. La ICCF con le sue iniziative di formazione e attraverso la facilitazione nel fare rete, intende aiutare quanti desiderano intraprendere questa attività e un percorso carrieristico''. "A livello federativo non esiste un organismo simile al mondo - fa notare - La ICCF funge da centro di interconnessione con le federazioni nazionali di direttori di coro e con istituzioni analoghe a livello internazionale". Il primo appuntamento pubblico - si pensa a settembre quando le procedure per gli spostamenti dai paesi extraeuropei lo consentiranno - sarà a Roma per il meeting internazionale con tutti i direttori associati. (ANSA).