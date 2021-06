Cinema: in streaming il ritrovato '1848' di Dino Risi

MILANO, 04 GIU - Sarà trasmesso in streaming lunedì 7 giugno alle ore 21, giorno - in cui ricorre il 13° anniversario della scomparsa di Dino Risi - sul canale YouTube del Duomo di Milano (accessibile anche dal sito www.duomomilano.it) e dalla pagina Facebook del Duomo di Milano, il cortometraggio ritrovato del grande regista'1848', realizzato a cento anni dalle Cinque Giornate di Milano. "Si tratta di un'anteprima assoluta - spiega la Veneranda Fabbrica di Duomo - per il pubblico della Cattedrale: a guidare idealmente l'evento sarà il presidente della Veneranda Fedele Confalonieri che lancerà un appello a sostenere i cantieri di restauro della Cattedrale con il 5x1000". "Un nuovo pezzo di storia del cinema, mai prima d'ora accessibile al grande pubblico, che ci riporta nella Milano ottocentesca, dove il fascino di un'esecuzione al Teatro alla Scala diviene occasione per i patrioti per accendere i primi bagliori della lotta contro l'austriaco. Tra i viottoli che conducono al Duomo, ecco innalzarsi le barricate, tra i martinitt che corrono come portaordini sotto il fuoco imperiale e una giovanissima Lucia Bosè che guida gli insorti, fino alla scena finale: il tricolore è finalmente issato sulle Terrazze della Cattedrale, ai piedi della Madonnina", sottolineano i promotori. "Dal Duomo è partito il risorgimento milanese. Facendo memoria delle Cinque Giornate, il cortometraggio di Risi si fa ancora oggi attuale, auspicio per una rinascita di Milano dopo l'emergenza sanitaria", conclude la Veneranda Fabbrica del Duomo. Il cortometraggio di Dino Risi torna alla luce grazie alla collaborazione della Veneranda Fabbrica con Fondazione CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa, dove è depositata la copia originale, insieme con le pellicole dei corti dello stesso Risi ritrovate in Archivio solo pochi anni fa. Dopo l'anteprima, il video sarà disponibile esclusivamente online sul sito ufficiale duomomilano.it, nella sezione dedicata ai titolari della Milano Duomo Card. (ANSA).