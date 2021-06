Il 12 settembre la Filarmonica della Scala in piazza Duomo

MILANO, 03 GIU - Si svolgerà anche quest'anno il concerto gratuito della Filarmonica in piazza Scala. Come già era accaduto lo scorso anno, non si svolgerà a giugno ma a settembre. Il 12 settembre sarà sul podio il direttore principale della Filarmonica Riccardo Chailly che, alla conferenza stampa per presentare il nuovo direttore artistico, Etienne Raymond, ha detto di sperare che ci possano essere in piazza più dei duemila spettatori della scorsa edizione. (ANSA).