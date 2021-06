Emma, ricomincio da Verona con mio 'Primo Maggio'

MILANO, 03 GIU - Ricomincia dall'Arena di Verona un nuovo viaggio in musica per Emma, con un nuovo tour e un best-of in uscita a fine mese. La cantante, dopo la prova generale di oggi a Lignano Sabbiadoro, salirà sul palco scaligero domenica 6 e lunedì 7 giugno. I concerti, poi disponibili anche in streaming gratuito dal 15 giugno sulla piattaforma ITsART, apriranno il 'Fortuna Live 2021' con il quale la cantante ripercorrerà dieci anni di carriera. Il 25/6 uscirà invece la raccolta 'Best of ME' con brani riarrangiati e alcuni anche ricantati. Ad anticipare l'album sarà il singolo 'Che sogno incredibile', cantante con Loredana Bertè e in radio da domani 4 giungo. "E' un momento importante che segna davvero una ripartenza - ha raccontato Emma - e per il quale ho voluto con me tutti i lavoratori che avevamo previsto per il tour del decennale. Nessuno è rimasto a casa e questa ripartenza è il mio personale Primo Maggio per tutti quelli che condividono il lavoro con me". (ANSA).