Musica: l'estate del Bibiena al Teatro Comunale di Bologna

BOLOGNA, 03 GIU - Dopo avere riaperto l'Auditorium Manzoni, il Teatro Comunale di Bologna riapre anche le sue porte con la rassegna "L'estate del Bibiena", e lo fa nel giorno della Festa della Musica, il 21 giugno, con un concerto straordinario che vede nuovamente sul podio l'ex direttore musicale Michele Mariotti. Il direttore pesarese proporrà l'Ouverture dalla Semiramide di Gioachino Rossini, l'Ouverture da concerto Othello di Antonín Dvořák e la Sinfonia n. 2 in re maggiore di Johannes Brahms. Dal 29 giugno e per ben 12 recite (fino al 12 agosto) torna poi l'opera con il pluripremiato allestimento de La bohème di Puccini realizzato nel 2018 da Graham Vick e ora diretto da Francesco Ivan Ciampa con Benedetta Torre e Karen Gardeazabal ad alternarsi nel ruolo di Mimì e Francesco Castoro e Alessandro Scotto di Luzio in quelli di Rodolfo. L'Orchestra del Teatro Comunale sarà protagonista di altri due concerti: il 14 luglio con Riccardo Frizza sul podio (Beethoven, Mozart e Brahms) e il 17 luglio diretta, invece, da Salvatore Percacciolo, con le voci del mezzosoprano Eleonora Filipponi e del tenore Pierluigi D'Aloia, provenienti dalla Scuola dell'Opera del Comunale, in un programma tra Rossini, Händel, Mozart e Mendelssohn. Come nella passata edizione, anche il Coro del TCBO guidato da Alberto Malazzi (nei suoi ultimi impegni bolognesi, essendo in partenza per il Teatro alla Scala) sarà impegnato in due concerti: il 15 luglio con Nicoletta Mezzini al pianoforte per un "Salotto Rossini" e il 28 luglio con Edoardo Catemario alla chitarra per il programma dal titolo "Ya viene la noche". Spazio sarà dedicato anche ai giovani dell'Orchestra della Scuola dell'Opera impegnata in due concerti diretti da Marco Boni. In anteprima, il 15 e 16 giugno, si recupera lo spettacolo di Giorgio Comaschi "Bologna, storia di una città" saltato lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria. (ANSA).