Teatro: Pordenone, 15 spettacoli per ravvivare l'estate

PORDENONE, 03 GIU - La nuova programmazione del Verdi di Pordenone, pensata per l'estate da Natalia Di Iorio e Maurizio Baglini, conferma la vocazione di Teatro aperto tutto l'anno, con attenzione alle giovani generazioni. Sono oltre 15 gli appuntamenti tra musica, teatro, il grande jazz e proposte per i più piccoli, allargando la programmazione a un nuovo palcoscenico estivo "open air". Si attraverseranno i generi con l'energia dei giovani interpreti e la forza del linguaggio contemporaneo, dal 9 giugno, appuntamento che apre la rassegna jazz con tre concerti nel più ampio cartellone musicale, che proseguirà fino a fine luglio. Ben 11 gli eventi di prosa, compreso un appuntamento per bambini e famiglie e due spettacoli con il CAI di Pordenone. Fra le proposte il reading teatrale di Rosario Lisma "Terra matta" sul libro-cult del bracciante siciliano Vincenzo Rabito. Spiccano anche lo spettacolo firmato dal Premio Ubu Lisa Ferlazzo Natoli "L'amore del cuore", il vincitore de I Teatri del Sacro 2019 "Settanta volte sette" di Controcanto Collettivo e il laboratorio "Mirabili gesta di giovani cavalieri erranti" ideato da Giovanni Ortoleva, noto anche per le sue numerose partecipazioni alla Biennale Teatro. "Il momento della ripartenza è finalmente arrivato con la speranza che segni un passaggio definitivo verso la ripresa dell'attività dal vivo. Con la riapertura, abbiamo festeggiato anche i 16 anni dall'inaugurazione del Verdi: una data che è divenuta, a sua volta, un nuovo anniversario, quello della "seconda vita" del Teatro post-Covid", ha detto Lessio. (ANSA).