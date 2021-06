Si danza la Geografia delle relazioni al Fuori Programma

ROMA, 03 GIU - Performance che arrivano fin sotto casa degli spettatori, corpi racchiusi in teche, coreografia ispirate dai movimenti collettivi degli animali, riallestimenti site specific, artisti nazionali e internazionali. Torna dall'8 giugno al 15 luglio Fuori Programma, sesta edizione del festival internazionale di danza contemporanea diretto da Valentina Marini che agli spettacoli aggiunge gli incontri con gli autori, residenze creative, laboratori e progetti speciali. Prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro di Roma e Teatro Biblioteca Quarticciolo, il festival anche quest'anno si divide in due: al quartiere Quarticciolo fino al 4 luglio e all'Arena del Teatro India fino al 15 luglio. E come tema sceglie la "Geografia delle relazioni", per ragionare sui valori che il tempo della pandemia ha rivelato indispensabili per ripensare il nostro futuro: l'inclusività, la condivisione, la diversità, la cooperazione. A partire dall'apertura con Tempi Moderni - La commedia rivista, progetto ideato nel 2020 dal coreografo Roberto Castello e promosso dall'associazione Aldes in risposta alla chiusura dei teatri, che porta le performance direttamente sotto casa e per l'occasione presenta in anteprima Un Dante corretto bravo grazie, conferenza-spettacolo dadaista, irriverente e per niente accademica sull'Inferno di Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Ma c'è anche MAD, progetto site specific di Balletto Civile; lo spagnolo Marcos Morau, fondatore della acclamata La Veron, con la prima assoluta di Simulacro, coreografia site specific con Spellbound Contemporary Ballet. E poi i quattro pezzi di Corpi/Bodies di Diego Tortelli e Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. Non mancherà un ricordo del coreografo e regista brasiliano recentemente scomparso, Ismael Ivo. (ANSA).