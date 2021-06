Rai Cinema a Cannes con Moretti e due coproduzioni

ROMA, 03 GIU - Rai Cinema partecipa al Concorso del Festival di Cannes con Tre piani, l'atteso film di Nanni Moretti, unico film italiano selezionato per la competizione principale del Festival. Nanni Moretti - sottolinea Rai Cinema - torna a Cannes per l'ottava volta da regista, nel Festival in cui esattamente venti anni fa si è aggiudicato la Palma d'Oro con La stanza del figlio. Uno degli autori più rappresentativi del nostro cinema, riconosciuto e stimato nel mondo e in particolar modo in Francia, sperimenta con questo film una strada nuova, scegliendo per la prima volta di non partire da un soggetto originale, ma di realizzare la sceneggiatura - scritta insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella - ispirandosi all'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nievo. Rai Cinema è al suo fianco da sempre nella produzione delle sue opere e anche questa volta ha il privilegio di partecipare alla gara del Concorso insieme alla Sacher Film e Fandango. Sempre nel Concorso della Selezione ufficiale, The Story of My Wife della regista ungherese Ildikó Enyedi, un film di coproduzione internazionale che riunisce partner produttivi di Ungheria, Germania, Italia e Francia. Il film - il sesto della regista, già vincitrice della Caméra d'Or a Cannes con My 20th Century e premiata alla Berlinale con l'Orso d'Oro per Corpo e anima, che le valse anche una Nomination agli Oscar - vede coinvolte nella produzione l'italiana Palosanto Films e Rai Cinema. Nel cast, accanto a Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Milán Füst. In Concorso anche France, di Bruno Dumont. Rai Cinema è per l'Italia, insieme alla Tea Time Film e alla Ascent Film di Matteo Rovere e Andrea Paris, al fianco di una compagine internazionale di società di produzione. Tra i protagonisti del film l'attrice Léa Seydoux, questa volta nei panni di una giornalista, star della televisione, impegnata tra set televisivi e una frenetica vita familiare. (ANSA).