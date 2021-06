Santa Cecilia, Jakub Hrůša sul podio per Brahms e Dvo&

ROMA, 03 GIU - Jakub Hrůša, definito dalla rivista musicale Gramophone uno dei migliori direttori d'orchestra nel panorama musicale internazionale, è il protagonista del concerto che Santa Cecilia propone sabato 5 giugno alle 18 all' Auditorim Parco della Musica di Roma. Il giovane maestro di Brno, Repubblica Ceca, è direttore principale dei Bamberger Symphoniker e compare nei cartelloni delle maggiori orchestre mondiali. Hrůša, che il 1 giugno ha diretto il concerto nel cortile del Quirinale per le celebrazioni dei 75 anni della Repubblica Italiana, è noto al pubblico romano per la superba interpretazione - al suo debutto nel 2016 sul podio dell'Orchestra dell'Accademia - del capolavoro sinfonico di Smetana Ma Vlast e di altri due concerti di grande successo nel 2018 e nel 2019. In questa occasione proporrà il Concerto per violino di Brahms e la Sinfonia n. 8 di Dvořák. Solista d'eccezione per il capolavoro di Brahms, Sergey Khachatryan, che torna a Santa Cecilia dopo quattro anni. Nato a Yerevan, in Armenia, Sergey Khachatryan ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Jean Sibelius di Helsinki nel 2000, diventando il più giovane vincitore nella storia del concorso. Il Concerto per violino di Brahms, tra i più eseguiti e popolari della storia della musica, fu composto nell'estate del 1878 in Carinzia - dove il compositore amava soggiornare - per Joseph Joachim, uno dei massimi virtuosi del suo tempo. L'Ottava Sinfonia di Dvořák fu eseguita per la prima volta a Praga nel 1889, ma ottenne la massima diffusione a Londra ottenendo consensi anche superiori alla rinomata Nona Sinfonia "dal Nuovo Mondo", tanto che il sottotitolo ''inglese'' fu pensato proprio in seguito allo straordinario successo tributato dal pubblico londinese. Il concerto, prodotto da Rai Cultura in diretta streaming su Raiplay.it, sarà trasmesso su Rai5 il 15 luglio alle 21. (ANSA).