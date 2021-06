Cannes: Tre piani di Nanni Moretti in concorso

ROMA, 03 GIU - Tre piani di Nanni Moretti sarà in concorso per la Palma d'oro al 74/mo festival di Cannes (6-17 luglio). L'annuncio ufficiale questa mattina a Parigi alla conferenza stampa di presentazione.Tre piani è l'adattamento dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Adapted Eshkol Nevo (Neri Pozzi). Protagonisti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, uscirà il 23 settembre in Italia da 01 Distribution. (ANSA).