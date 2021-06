Cannes, per i 18mila accreditati vaccino o test ogni 48 ore

ROMA, 02 GIU - Sono 18 mila i giornalisti e professionisti che hanno chiesto l'accredito al Festival di Cannes (6-17 luglio). In base alle disposizioni di sicurezza approvate dal governo francese, l'ammissione al Festival sarà soggetta a controlli sanitari giornalieri. Ci sarà bisogno di un certificato che dimostri di aver ricevuto uno dei vaccini riconosciuti dall'Agenzia europea del farmaco (provando che sono trascorsi 14 giorni dalla seconda dose o quattro settimane dal vaccino a dose unica), oppure del risultato negativo di un test antigenico eseguito non più di 48 ore prima (da rinnovare ogni 48 ore per tutta la durata del Festival), oppure della prova di immunità con un test anticorpale positivo eseguito non meno di 15 giorni prima. A breve distanza dal Palais des Festivals ci sarà un centro laboratorio partner del Festival che rimarrà aperto sette giorni su sette (appuntamenti disponibili online), con test gratuiti forniti sia ai partecipanti francesi sia a quelli stranieri. A giugno il protocollo completo di salute e sicurezza del Festival di Cannes approvato dalle autorità francesi sarà visibile su www.festival-cannes.com. (ANSA).