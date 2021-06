Taylor Swift con Bale e Robbie in nuovo film David O.Russell

NEW YORK, 02 GIU - Taylor Swift torna sul grande schermo. La cantante sarà infatti nel cast del nuovo film di David O. Russell. Per il regista di 'Il lato positivo - Silver Linings Playbook' e 'American Hustle - L'apparenza inganna' si tratta del primo film da Joy (2015). Ancora non trapelano molte indiscrezioni sul progetto. Si sa che lo stesso O. Russell ha scritto la sceneggiatura e nel cast, oltre alla Swift, ci sono anche Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon e Timothy Olyphant. La Swift torna al cinema dopo aver partecipato all'adattamento cinematografico del musical Cats (2019) nel ruolo di Bombalurina. E' stata anche al centro del film di Netflix Miss Americana (2020), il documentario che segue la cantautrice nel corso di diversi anni della sua carriera. (ANSA).