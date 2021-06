Annette, il film di apertura di Cannes, uscirà in Italia

ROMA, 02 GIU - 'Annette', l'attesissimo film di Leos Carax che aprirà il Festival di Cannes (6-17 luglio), uscirà in Italia con I Wonder Pictures che lo distribuirà nelle nostre sale in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures. Definito dal presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure "un evento, come ogni film di Leos Carax, il regalo che gli amanti del cinema e della musica stavano aspettando", 'Annette' è un musical rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks, autori della colonna sonora originale. Leos Carax, famoso per i suoi film 'estremi' (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), torna a dirigere un film, ancora una volta diverso da tutti gli altri e il primo in lingua inglese. Nel cast Adam Driver (candidato all'Oscar per Storia di un matrimonio e BlacKkKlansman) è Henry, uno stand-up comedian dotato di un brutale senso dell'umorismo; Marion Cotillard (premio Oscar per La vie en rose) è Ann, una cantante di fama internazionale. I due vivono a Los Angeles e sono una coppia perfetta: liberi e affascinanti. Ma con la nascita della loro figlia Annette, una bimba con un dono unico ed eccezionale, la loro vita cambia. (ANSA).