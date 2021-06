The Conjuring 3, quando il diavolo entra in tribunale

ROMA, 01 GIU - Da un consolidato, ricco e affidabile franchise horror creato dal produttore e regista James Wan nel 2013, arriva il 3 giugno in sala con la Warner Bros THE CONJURING 3 - PER ORDINE DEL DIAVOLO, sequel di 'The Conjuring - Il caso Enfield' del 2016. E questa volta il vero orrore viene dalla realtà perché il film, diretto da Michael Chaves (The Curse of La Llorona) e scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, è basato su una storia vera, uno dei casi più sensazionali affrontati dai coniugi Ed e Lorraine Warren che ha spinto i due demonologi fin dentro l'orrore più del solito. Stiamo parlando di un caso che ha segnato la giurisprudenza degli States che per la prima volta accettò il fatto che la possessione demoniaca potesse essere usata a difesa di un uomo accusato di omicidio. Ad interpretare i due coniugi studiosi del paranormale sono sempre la sensitiva Vera Farmiga e Patrick Wilson, interpretati rispettivamente da Lorraine e Ed Warren. Nel cast del film troviamo anche Ruairi O'Connor, (The Spanish Princess) che nel film presta il volto all'omicida protagonista della pellicola, la cui anima è stata venduta al diavolo. Catherine Hook (NOS4A2) e Julian Hilliard (WandaVision) vestono invece i panni dei giovani membri di una famiglia maledetta da una misteriosa strega. (ANSA).