Omaggio a Proietti, Wenders, Loach a Il Cinema in piazza

ROMA, 01 GIU - Ripartirà il 4 giugno con i fratelli D''Innocenzo, che insieme ad alcuni dei loro attori, a Piazza San Cosimato presentano Favolacce, Il Cinema in Piazza 2021, la rassegna cinematografica estiva, organizzata dall'Associazione Piccolo America, che si svolge in tre location: a Piazza San Cosimato a Trastevere (4 Giugno - 1 agosto) e Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (10 Giugno - 25 luglio) si affianca da quest'anno un grande schermo al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (19 Giugno - 25 luglio). Tra gli ospiti di quest'edizione che andrà avanti fino al primo agosto ci saranno tra gli ospiti internazionali Ken Loach, Edgar Reitz, Wim Wenders, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, l'artista francese JR e Mathieu Kassovitz. ""Le sette coltellate inferte al ragazzo a San Lorenzo sabato scorso ci hanno fatto riflettere - spiega in una nota Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America -. E il tempo di agire. In sicurezza, dobbiamo tornare a offrire servizi culturali e sociali. Bisogna distendere le tensioni sociali dando alternative e luoghi d'incontro, dove i ragazzi e le ragazze per primi, ma anche adulti e anziani, possano tornare a incontrarsi e condividere un'esperienza nel mondo reale". A San Cosimato ci saranno 43 serate con il grande cinema di Pietro Marcello, Gianfranco Rosi, Céline Sciamma e Ferzan Ozpetek. Tra le proiezioni anche i classici Disney come "Il Re Leone" e "Frozen". A Cervelletta, si vedranno i film di Satoshi Kon (con l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma), Ken Loach, Wim Wenders (in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania) e la saga di Harry Potter, per un totale di 34 serate: da 'Buena Vista Social Club" a a 'Piovono Pietre'. Poi Pinocchio con Matteo Garrone e Garage Olimpo e Hijos presentati da Marco Bechis. A Monte Ciocci in programma 27 serate con il cinema di Emir Kusturica, Mario Monicelli, Charlie Kaufman e i film d'animazione di Laika: da "Underground", a "Synecdoche, New York". Poi gli omaggi a Nino Manfredi (Carlo Verdone presenterà Brutti, sporchi e cattivi), Gigi Proietti e Carlo Vanzina. (ANSA).