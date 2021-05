Estate: Diodato, Morgan, Extraliscio alla Notte Rosa di Rimini

RIMINI, 31 MAG - Torna dal 26 luglio al primo di agosto in Romagna la Pink Week, la settimana della Notte Rosa che da qualche tempo ha esteso il suo format di spettacoli e concerti. Rimini ha presentato i primi nomi dei big che si esibiranno sui palchi: Diodato, Extraliscio e Morgan, oltre al tributo a Morricone all'alba con l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. "In piena sicurezza ci stiamo preparando ad accogliere visitatori dall'Italia e dall'estero - commenta il sindaco Andrea Gnassi -, per ripartire con la passione che ci contraddistingue e con la ricerca di una proposta unica, capace di coniugare contenuti identitari e nuovi ritmi". Venerdì 30 luglio la Milanesiana, il festival diretto da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Rimini con una lectio illustrata di Vittorio Sgarbi dedicata al regista riminese Federico Fellini e all'artista Guido Cagnacci. Seguirà il concerto del cantautore Morgan e poi quello della band romagnola Extraliscio dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo. Fra venerdì e sabato, all'alba, protagonisti sulla spiaggia di Rimini Terme 'The Legend of Morricone' con l'Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, che eseguirà un tributo alle musiche per il cinema di Ennio Morricone. Sarà poi la volta di Diodato, sabato 31 luglio, dopo il suo 2020 da record in cui ha vinto Festival di Sanremo, David di Donatello, Nastri d'argento e Ciak d'oro del pubblico con il brano 'Che vita meravigliosa'. (ANSA).