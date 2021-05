Musica: alla Sapienza il Barocco di Brunello e Carmignola

ROMA, 31 MAG - La meraviglia del repertorio Barocco con il violoncellista Mario Brunello e il violinista Giuliano Carmignola è di scena martedì 1 giugno nell' Aula Magna dell' ateneo La Sapienza per la chiusura di stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. L' appuntamento, alle 19:30, è una nuova occasione per Brunello di far conoscere la particolare sonorità di uno strumento desueto come il violoncello piccolo. Nel duetto con Carmignola gli artisti saranno accompagnati dall'ensemble milanese dell'Accademia dell'Annunciata diretta da Riccardo Doni, anche al cembalo. Il programma è incentrato su Sonar in ottava, un progetto originale che presenta celebri concerti doppi di Bach e Vivaldi nell'inedita versione per violino e violoncello piccolo, raro strumento tipicamente barocco. In programma anche il Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1 di Händel. La collaborazione tra Giuliano Carmignola e Mario Brunello nasce, oltre che da una grande amicizia, dalla stima reciproca tra due musicisti in costante percorso di sperimentazione da cui è nato il progetto discografico 'Sonar in Ottava', pubblicato nel marzo 2020 per la casa discografica Arcana/Outhere. Il violoncello piccolo, che da alcuni anni Mario Brunello ha affiancato al violoncello, era molto usato in epoca Barocca, ha quattro corde ed è costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un'ottava più bassa, mantenendo quindi la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Carmignola, definito dalla rivista Gramophone ''un principe tra i violinisti del Barocco', suona un violino Pietro Guarneri (Venezia 1733). Mario Brunello, è stato il primo europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. Suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento. (ANSA).