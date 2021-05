'Maschile Singolare' quando la coppia omosessuale è in crisi

ROMA, 29 MAG - Bisogna entrare in 'Maschile Singolare', opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida, in punta di piedi e con il giusto rispetto di chi si inoltra in un mondo che si conosce poco, capace dell'amore più tradizionale, ma anche di una grande libertà sessuale. È quello che accade appunto in MASCHILE SINGOLARE con la storia di un tormentato amore omosessuale, in onda su Amazon Prime Video dal 4 giugno. Prodotto da Rufus Film in collaborazione con MP Film e distribuito da Adler Entertainment, il film ha come protagonista Giancarlo Commare (credibilissimo nel ruolo di Antonio, perfetto miscuglio di ingenuità e coraggio). Ora quest'ultimo è costretto a mettere in discussione tutto il suo mondo quando viene abbandonato dopo molti anni dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Grazie alla sua amica storica Cristina (Michela Giraud), Antonio deve trovare in poco tempo una nuova casa, un lavoro e - soprattutto - un nuovo scopo nella vita. Va così a vivere con Denis (Eduardo Valdarnini), un ragazzo trasgressivo che ascolta musica classica e vive di piccoli espedienti, e inizia poi a lavorare nel forno di Luca (Gianmaro Saurino), amico del suo nuovo padrone di casa. Da sempre appassionato di pasticceria, Antonio riacquista un po' di fiducia in se stesso frequentando un corso professionale; nel frattempo, con la collaborazione di Denis e Luca, scopre che essere single non è poi così male e si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione. Da qui tutta una serie di amori occasionali con perfetti sconosciuti, grazie anche ad app di incontri, nel segno di una libertà senza voglia di futuro. (ANSA).