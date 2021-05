A Spezia torna il grande jazz con Frisell e Fresu

LA SPEZIA, 29 MAG - Con una prima nazionale dedicata alla figura di Fred Buscaglione intitolata 'A qualcuno piace Fred' prenderà il via il 14 luglio l'edizione 2021 del festival internazionale del Jazz della Spezia, presentato stamani dal sindaco Pierluigi Peracchini con il direttore artistico della rassegna Lorenzo Cimino e Annalisa Stretti, di Società dei Concerti. Sul palco Peppe Servillo voce, Xavier Girotto sax, Natalio Mangalavite pianoforte, Lorenzo Cimino tromba, Matteo Cidale batteria e il Quintetto d'archi del Lerici Music Festival e gli arrangiamenti di Lorenzo Cimino ideatore anche dello spettacolo. Lo spettacolo è una coproduzione con il Lerici Music Festival. La 53^ edizione accoglierà sul palco grandi nomi del panorama jazzistico mondiale: dopo l'omaggio a Gaslini (15 luglio), anche questa in prima nazionale prodotta dal conservatorio di musica della Spezia G.Puccini e il Tango (16 luglio) con la voce di Antonella Ruggiero accompagnata dall' Hyperion Ensemble. il 17 luglio omaggio a Edward 'Duke' Ellington con Angelo Lazzeri alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso e Alessandro Fabbri alla batteria. il Trio Bobo (Alessio Menconi chitarra, Faso basso e Christian Meyer batteria) salirà sul palco il 18 luglio mentre Il 25 luglio Tribute to Charlie Parker and Bebop con il sassofonista Mattia Cigalini e la Tugullio Big Band diretta da Danilo Marchello. Il 27 Luglio Stefano Bollani si esibirà con il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Bernardo Guerra e il 28 luglio grande serata con Bill Frisell con il bassista Thomas Morgan e al batterista Rudy Royston. Gran finale il 29 luglio con il Paolo Fresu Devil Quartet formato da Paolo Fresu alla tromba e flicorno, Bebo Ferra alla chitarra, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. (ANSA).