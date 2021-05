Hit parade, Sangiovanni si conferma in testa

ROMA, 28 MAG - Per la seconda settimana consecutiva Sangiovanni, il giovane cantante arrivato secondo nell'edizione di quest'anno di Amici, è in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con l'album che porta il suo nome. E' primo anche tra i singoli con il brano Malibù. In quota Amici, pure il terzo posto di Aka 7even che ha appena pubblicato l'album omonimo (terzo), il quarto di Deddy con Il Cielo Contromano (era secondo una settimana fa) e il settimo di Tancredi con Iride (in discesa di tre posizioni). Il resto della classifica vede sul podio, in seconda posizione, Ernia con Gemelli-Ascendente Milano (in vetta tra i vinili), davanti ai freschi vincitori dell'Eurovision Song Contest Maneskin. Il loro Teatro d'Ira - Vol. 1 passa dalla decima alla quinta posizione in virtù del successo europeo con Zitti e Buoni che arriva dopo la vittoria al Festival di Sanremo (e risale appena fuori dalla top ten anche il disco precedente Il Ballo della Vita). Il rapper Rkomi scivola dal terzo al sesto posto con Taxi Driver. Caparezza è ottavo con Exuvia (anche lui perde tre posizioni). Chiudono la top ten la giovanissima Madame, stabile nona con il disco che porta il suo nome, e la new entry Cosmo con La Terza Stagione dell'Amore. (ANSA).