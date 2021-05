Cuba protagonista del prossimo Fano Jazz By The Sea

FANO, 28 MAG - Sarà il jazz di Cuba a caratterizzare la XXIX edizione di Fano Jazz By The Sea, che si svolgerà dal 23 al 31 luglio nella città marchigiana, con l'appendice del concertone finale il primo agosto alla Golena del Furlo di Acqualagna. È quanto traspare dagli prime anticipazioni sugli ospiti internazionali che animeranno il palcoscenico della Rocca malatestiana, dove sfileranno il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che venerdì 23 luglio aprirà il Festival, in coppia con la cantante connazionale Aymée Nuviola, rievocando le classiche musiche dell'isola, mentre la violinista cubana Yilian Cañizares con il suo Resilience Trio sabato 31 luglio chiuderà la manifestazione fanese. In mezzo il trio del pianista di origine armena Tigran Hamasyan (sabato 24), artefice di una moderna "fusion" d'autore, il gruppo del trombettista norvegese Nils Petter Molvaer, pioniere dell'incontro tra jazz ed elettronica (domenica 25), il pianista Giovanni Guidi, con un nuovo progetto dedicato a Gato Barbieri, insieme al sassofonista statunitense James Brandon Lewis (lunedì 26), i Rymden, ovvero il tastierista svedese Bugge Wesseltoft con il bassista Dan Berglund e il batterista Magnus Öström (martedì 27). Il trio del pianista Antonio Faraò percorrerà invece la strada maestra del jazz (mercoledì 28), mentre i Sons of Kemet del sassofonista Shabaka Hutchings valicheranno i confini del jazz con una musica pulsante (giovedì 29) con gli inglesi GoGo Penguin, che recupereranno i concerti mancati degli anni scorsi (venerdì 30 luglio). Biglietti e abbonamenti disponibili online (www.liveticket.it) a partire dal 2 giugno e al Botteghino del Teatro della Fortuna dal 9 giugno. Info: www.fanojazzbythesea.com. Il festival avrà luogo nel rispetto di tutte le normative anti Covid 19 vigenti, dalla sanificazione dei luoghi di spettacolo al distanziamento del pubblico, garantendo la sicurezza di artisti, spettatori e staff organizzativo. (ANSA).