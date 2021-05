Al via film-opera 'Gianni Schicchi' con Giancarlo Giannini

ROMA, 28 MAG - Inizio riprese in Toscana per il film-opera GIANNI SCHICCHI esordio cinematografico del regista teatrale Damiano Michieletto, è tratto dall'omonima opera lirica di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano, e ispirata al Canto XXX dell'Inferno di Dante. Prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, da Albedo Production di Cinzia Salvioli e con DO Consulting & Production il film ha nel cast Giancarlo Giannini nel ruolo di Buoso Donati e la collaborazione dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal Maestro Stefano Montanari, che registrerà le musiche di Puccini e su cui gli artisti sul set reciteranno cantando in presa diretta. Gianni Schicchi, un furbo faccendiere toscano, riesce con un abile stratagemma a intascare la cospicua eredità dell'anziano collezionista d'arte Buoso Donati, appena deceduto. Il folto stuolo di parenti avidi, accorsi per ottenere la loro parte, verrà cacciato di casa a bocca asciutta. Grazie al ritmo incalzante e ai suoi quindici esilaranti personaggi, l'opera sembra essere la felice antesignana della commedia all'italiana, grazie al sapiente lavoro di adattamento del regista Damiano Michieletto. Il Produttore creativo è Elisabetta Bruscolini, e la scenografia sarà firmata da Paolo Fantin, con i costumi di Nicoletta Ercole in collaborazione con Alessandra Carta. Le riprese sono previste per quattro settimane nella splendida cornice toscana, in provincia di Siena tra i comuni di Trequanda e Pienza. (ANSA).