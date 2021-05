Ultimo, riprogrammate date negli stadi per il 2022

ROMA, 27 MAG - Ultimo riprogramma le date del tour negli stadi. Detentore di un record importante, mai prima un artista italiano così giovane aveva portato la propria musica all'interno degli stadi, Ultimo inizia domenica 5 giugno 2022 presso lo Stadio Comunale di Bibione. Il tour farà poi tappa a Firenze (11 giugno, sold out, e 12 giugno), Ancona (17 giugno), Torino (22 giugno), Napoli (25 giugno, sold out, e 26 giugno), Modena (30 giugno), Bari (3 luglio), passando per Pescara (7 luglio), Catania (11 e 12 luglio), Roma (Circo Massimo, 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (23 e 24 luglio, sold out). "Buongiorno vita", singolo già certificato disco d'oro, che lo scorso aprile è stato presentato in anteprima al Parco archeologico del Colosseo, e molti altri brani tratti dagli album "Colpa delle favole" (quadruplo disco di platino), "Peter Pan" (quintuplo disco di platino) e "Pianeti" (doppio disco di platino) saranno interpretati dal giovane cantautore romano. A soli 25 anni, Ultimo ha già collezionato 40 dischi di platino e 19 dischi d'oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e devolverà parte dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. (ANSA).