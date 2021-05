Ragazzi del Cinema America, 30 settembre apre cinema Troisi

ROMA, 27 MAG - ll 30 settembre aprirà il Cinema Troisi a Roma. Lo annunciano con emozione I ragazzi del Cinema America dai loro social: "Ci tremano le mani per per ciò che stiamo per annunciare: il 30 settembre aprirà il Cinema Troisi!" "Purtroppo, ci troviamo a dare questa notizia in un giorno triste per il mondo dello spettacolo e della cultura: ci ha lasciato Carla Fracci. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze e annunciamo sin da ora che uno dei primi eventi al Troisi sarà dedicato a ricordarla" dicono I ragazzi del Cinema America. (ANSA).