Addio a Eric Carle, scrisse e illustrò 'Il bruco Maisazio'

NEW YORK, 26 MAG - Il mondo della letteratura per l'infanzia dice addio a Eric Carle, scrittore e illustratore di mini-capolavori come 'Il piccolissimo bruco Maisazio'. Carle è morto nella sua casa di Northampton in Massachusetts a 91 anni, circondato dai suoi familiari. Generazioni di piccoli lettori e i loro genitori in tutto il mondo sono ancora affascinati dalle sue creazioni. Il bruco mai sazio era uscito nel 1969 e in occasione dei 40 anni il settimanale Newsweek osservò che aveva fatto mangiare la polvere, quanto a popolarità, ad altri classici per l'infanzia come 'Goodnight Moon' di Margaret Wise Brown e 'Il gatto nel cappello' di Dr. Seuss. 'Il bruco Maisazio' è stato tradotto in 62 lingue e venduto in oltre 40 milioni di copie. Carle ha illustrato altri 70 libri, molti bestseller, tra cui 'Il pesce arcobaleno" e 'L'orso bruno'. (ANSA).