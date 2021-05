Morto a 32 anni Kevin Clark, batterista in 'School of Rock'

NEW YORK, 26 MAG - Kevin Clark, il bambino batterista di 'School of Rock', è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da un'auto mentre era in biciletta a Chicago. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali a uccidere Clark sarebbe stata una ragazza di 20 anni alla guida di una Hyundai Sonata. "E' una notizia devastante, se ne è andato troppo presto", scrive Jack Black su Instagram. (ANSA).