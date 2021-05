Riparte a Roma la stagione estiva dell'Auditorium

ROMA, 26 MAG - La cultura e gli spettacoli dal vivo a Roma provano a ripartire, e lo fanno anche con l'Auditorium Parco della Musica, che dall'8 giugno - e fino a settembre - torna con la programmazione estiva alla Cavea, dal titolo programmatico Si può fare!. Un cartellone di oltre 60 eventi, 66 per la precisione, tra concerti, spettacoli, festival. Un festival variegato ed eterogeneo, che punta sui protagonisti italiani (anche per le difficoltà ancora presenti causa pandemia), ma ospita anche due nomi internazionali: Robben Ford and Bill Evans (il 5 luglio) e Noa (il 23 agosto). Il via lo daranno i Latte e i suoi derivati di Lillo e Greg. In cartellone, tra i tanti nomi la musica d'autore con Niccolò Fabi (24 e 25 giugno), Umberto Tozzi (il 13 luglio), Fiorella Mannoia (24 e 25 luglio), Gino Paoli (12 luglio), Max Gazzè (30 e 31 luglio). Luca Barbarossa festeggerà i suoi 40 anni di carriera sul palco della Cavea il 4 settembre. Ci saranno anche Emma (18 e 19 giugno), Fabrizio Moro (2 e 3 luglio), Piero Pelù (19 luglio), Lo Stato Sociale (8 agosto). In quota ultimo Festival di Sanremo, Colapesce Dimartino (26 e 27 luglio), Willie Peyote (24 agosto), Coma_Cose (27 agosto), La Rappresentante di Lista (7 settembre). Paolo Fresu sarà presente in due occasioni, il 20 luglio e l'11 settembre con il Paf trio (insieme ad Antonello Salis e Furio Di Castri). (ANSA).