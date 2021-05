Emily D'Angelo firma con Deutsche Grammophon

ROMA, 26 MAG - Emily D'Angelo, giovane mezzosoprano italo-canadese, ha firmato un accordo in esclusiva con la Deutsche Grammophon. Lo annuncia l' etichetta discografica tedesca definendo l' artista di 26 anni già richiesta da teatri d' opera e sale da concerto internazionali ''una nuova presenza musicale da non sottovalutare''. D' Angelo, 26 anni, la scorsa settimana ha debuttando nel ruolo di Sesto in La clemenza di Tito e nella Royal Opera House, Covent Garden, in una nuova produzione diretta da Richard Jones e diretta da Mark Wigglesworth. ''E' un fenomeno", il giudizio di Le Devoir, giornale di Montreal, mentre Opera Wire per la sua esibizione del 2019 a New York l' ha ritenuta ''la luce più splendente della serata''. Emily D'Angelo, nota per il suo vasto repertorio in particolare contemporaneo, riflette questa sua predilezione nell' album di debutto su DG intitolato "Enargeia". in uscita il prossimo ottobre, L'ispirazione iniziale è stata la monaca e mistica medievale Hildegard von Bingen la cui musica è presente in nuovi arrangiamenti realizzati dalle compositrici americane Missy Mazzoli e Sarah Kirkland Snider. L'album include anche brani originali di Mazzoli e Snider, oltre a due opere vocali della vincitrice del Grammy Award Hildur GuÐnadóttir. "Per me è un grande onore entrare a far parte di Deutsche Grammophon in un momento così emozionante nella storia dell'etichetta", commenta la giovane cantante. Nata a Toronto nel 1994 da una famiglia di musicisti, Emily D'Angelo ha cominciato a cantare da piccola formandosi nel Coro di Bambini della città. Si è laureata in Musica all'Università di Toronto. Nel 2018 ha debuttato sul palco del Met. Nel gennaio 2021 ha interpretato Dorabella in Così fan tutte, trasmessa in streaming dal vivo dal Teatro alla Scala di Milano e in aprile alla Staatsoper di Berlino Cherubino in Le nozze di Figaro, diretta da Daniel Baremboin. L' estate prossima debutterà al Festival dell' Opera di Monaco nel ruolo di Idamante nell'Idomeneo. (ANSA).