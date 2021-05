Sold out per concerto di riapertura Villa Reale di Monza

MILANO, 25 MAG - Esauriti in sole due ore i posti disponibili per il concerto dei Cameristi del Teatro Alla Scala di Milano, con musiche di Antonio Vivaldi e di Astor Piazzola, che sabato 29 maggio, in occasione della Festa di Regione Lombardia, segnerà la riapertura al pubblico della Villa Reale e del Parco di Monza. Lo comunica in una nota il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza che gestisce le attività dell'importante complesso monumentale italiano. Nelle prossime ore verrà comunicato il cartellone degli eventi di spettacolo e di musica che accompagneranno i primi visitatori della Villa a partire da domenica 30 maggio e fino a mercoledì 2 giugno. Anche in questo caso saranno protagoniste istituzioni di primissimo piano a livello musicale nella formazione musicale in Italia provenienti anche dalle Istituzioni musicali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. (ANSA).