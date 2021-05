Esce il nuovo singolo di Leo Gassmann

ROMA, 25 MAG - "Down" è il nuovo singolo di Leo Gassmann, disponibile a partire dal 28 maggio sulle piattaforme digitali e dall'11 giugno in radio. Il brano fotografa la lotta del giovane artista - uscito da X Factor e poi affermatosi tra le Nuove Proposte del festival di Sanremo nel 2020 con il brano Vai bene così - con i propri demoni interiori: le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni che ha vissuto sulla sua pelle nell'ultimo anno diventano mostri da guardare negli occhi e affrontare, attraverso la musica. Leo invita l'ascoltatore ad imparare a convivere con le proprie vulnerabilità, a trasformarle in risorse e a riconoscere quanto queste ultime siano in grado di definirci una volta accettate. La produzione, curata Francesco "Katoo" Catitti, produttore di artisti del calibro di Elisa, Elodie, Mahmood, aiuta il giovane cantautore a sperimentare nuove sonorità attingendo dal mondo del pop-rock e punk. (ANSA).