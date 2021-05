Kevin Spacey tornerà sul set in Italia

NEW YORK, 24 MAG - Kevin Spacey torna sul set in Italia grazie a Franco Nero: quattro anni dopo le accuse di abusi sessuali che lo hanno esiliato dalla serie di Netflix "House of Cards", l'attore americano è stato scelto per un ruolo cameo nel film "L'uomo che disegnò Dio" in cui Nero, che è anche il regista, recita nella parte di un artista cieco che ritrae i suoi soggetti ascoltandone le voci e viene ingiustamente accusato di molestie sessuali su minori. "Sono felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film", ha detto Franco Nero alla AbcNews. "Lo considero un grande attore e non vedo l'ora di cominciare a girare". Nel film Spacey avrà la parte di un poliziotto. Nel cast anche Stefania Rocca e Massimo Ranieri più, sulla carta, Vanessa Redgrave nel piccolo ruolo dell'insegnante di pianoforte del protagonista: "Parteciperà se potrà entrare in Italia dalla Gran Bretagna", ha detto a "Variety" il produttore Louis Nero. Due volte premio Oscar per "I soliti sospetti" e "American Beauty", Kevin Spacey ha trascorso molto tempo in Europa da quando Hollywood lo ha messo all'indice. Nel 2019, assieme a Franco Nero, è apparso accanto alla statua del Pugile a Riposo di Lisippo al Museo Nazionale Romano per una serie di letture di poesie sul tema della boxe. E' stato poi visto per le strade di Siviglia e più di recente il suo nome è circolato come presidente della prima edizione del Festival Internazionale d'Arte Cinematografica In Movie Fest 2021, in programma dal 24 agosto al 2 settembre in Abruzzo, Marche e Molise. Negli Usa invece Spacey è praticamente scomparso da quando nel 2017 oltre venti uomini lo hanno accusato di molestie che risalgono a quando, tra 1995 e 2013, il divo era direttore artistico dell'Old Vic di Londra. "House of Cards" aveva espulso l'attore dalla serie, mentre il regista Ridley Scott aveva cancellato tutte le scene del film "Tutti i soldi del mondo" in cui Spacey appariva nella parte del petroliere J. P. Getty, affidandone quindi il ruolo a Christopher Plummer che aveva poi ottenuto una nomination agli Academy Awards. (ANSA).