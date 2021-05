PERUGIA, 24 MAG - Torna il festival musicale L'Umbria che Spacca che si terrà il 2, 3 e 4 luglio non nella consueta cornice dei Giardini del Frontone, ma alla Villa del Colle del Cardinale, a Colle Umberto di Perugia. Per la ripartenza, dopo l'annullamento dell'edizione 2020 causa Covid, è stato così scelto un palazzo cinquecentesco sotto la direzione generale dei musei dell'Umbria, definito dagli organizzatori un "luogo denso di magia e bellezza naturale, un 'Giardino Segreto' che permetterà a tutti i partecipanti di tornare a vivere la musica live in sicurezza e con il rispetto tutte le normative sanitarie". La Villa del Colle del Cardinale è una residenza principesca del sec. XVI, realizzata dal Cardinale Fulvio della Corgna, con un parco adiacente molto suggestivo. 'L'Umbria che spacca - Il giardino segreto' è ideato, sviluppato e promosso dallo Staff Roghers, un'associazione culturale che agisce nell'ambito dell'organizzazione di eventi culturali sin dal 2010. Lo staff è composto da più di 40 volontari, tutti giovani sotto i 35 anni, e nel tempo ha collaborato con tutte le realtà culturali più significative dell'Umbria riuscendo a diventare un punto di riferimento per tutti gli operatori di settore. L'evento è realizzato con il contributo di Regione Umbria e Comune di Perugia, con il patrocinio di Galleria nazionale dell'Umbria, Direzione regionale musei dell'Umbria, Università degli studi di Perugia e Adisu e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. (ANSA).