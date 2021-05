The Weeknd domina ai Billboard Music Awards, miglior artista

NEW YORK, 24 MAG - The Weeknd si prende la rivincita sui Grammy: dopo essere stato snobbato all'ultima edizione di quelli che sono considerati gli Oscar della musica, l'artista canadese ha fatto incetta di premi ai Billboard Music Awards (BBMAs), 10 su 16 candidature, compreso 'Miglior artista', 'Miglior artista maschile' e 'Top hot 100 song' con il brano 'Blinding Lights'. Nella sua carriera The Weeknd ha vinto in totale 19 BBMAs piazzandosi così tra i cinque più premiati in assoluto dopo Drake, Taylor Swift, Justin Bieber e Garth Brooks. La cantante Pink ha vinto il premio 'Icon Award': è ora la decima artista ad aver ricevuto il riconoscimento e si unisce ad un gruppo che comprende tra gli altri Stevie Wonder, Michael Jackson e Cher. Pink si è esibita in una spettacolare coreografia aerea alla quale ha partecipato anche la figlia di nove anni Willow. Alicia Keys ha festeggiato il 20/o anniversario del suo album di debutto 'Songs in A Minor' eseguendo un medley e rendendo omaggio a Michelle Obama. Sponsorizzati dalla rivista Billboard, i Billboard Music Awards, assieme ai Grammy e agli American Music Awards, sono tra i più importanti premi musicali statunitensi. I riconoscimenti vengono assegnati in base alle vendite degli artisti, ricavate dalle classifiche Billboard. (ANSA).