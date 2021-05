Sky celebra Raffaello, docu per 3 giorni in sala a giugno

ROMA, 24 MAG - Un artista "impareggiabile,", che aveva il talento "di non essere mai uguale a se stesso". E' Raffaello "Il giovane prodigio", docu film con la voce narrante di Valeria Golino che Sky e Nexo Cinema portano in sala per tre giorni il 21, 22, 23 giugno, come evento per la ripartenza della "Grande Arte al Cinema" e nello stesso tempo come celebrazione dei 500 anni dalla morte del divin pittore, anniversario del 2020 che la pandemia da Covid ha in qualche modo messo in pausa. Diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Sky, il docu si propone di raccontare Raffaello a partire dai suoi ritratti femminili. La madre, l'amante, la committente, la dea: le protagoniste della vita di Raffaello permettono di raccontare il pittore da una nuova prospettiva e di indagare sulla sua continua ricerca della bellezza assoluta. Tra le riprese più importanti, anche quelle realizzate lo scorso anno alle Scuderie del Quirinale in occasione di "Raffaello 1520-1483", la mostra allestita per il cinquecentenario. Il film, sottolineano dalla produzione, pone l'accento sulla metamorfosi artistica del pittore e sulla sua capacità di far evolvere continuamente la propria arte senza mai ripetersi. Pittore del Papa, conservatore delle antichità, archeologo-esploratore che discende in un'oscura Domus Aurea, Raffaello è una figura versatile e piena di ingegno, capace di diventare un punto di riferimento per i contemporanei e per le generazioni successive. A fare da guida alla scoperta dell'artista, oltre a Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna all'Università di Pisa e consulente storico-scientifico del progetto, gli interventi di Lorenza Mochi Onori, storica dell'arte ed esperta di Raffaello, Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell'arte italiana, Tom Henry, direttore dell'Università del Kent a Roma, Amélie Ferrigno, storica dell'arte e ricercatrice associata presso il Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR Tours), Ippolita di Majo, sceneggiatrice e storica dell'arte e Gloria Fossi, storica dell'arte medievale e moderna. Realizzato da Sky con la produzione esecutiva affidata a Progetto Immagine, Raffaello. Il giovane prodigio ha ottenuto il patrocinio della Città di Urbino. (ANSA).