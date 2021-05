I Korn a Milano nel 2022, unica data italiana

MILANO, 24 MAG - I Korn si esibiranno il 7 giugno 2022 all'Ippodromo SNAI di San Siro nell'ambito del Milano Summer Festival nella loro unica data italiana: lo annuncia Live Nation, ricordando che i padri del nu metal si sono esibiti per l'ultima volta nel nostro paese nel 2017. I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle 11 di mercoledì 26 maggio su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle 12 di giovedì 27 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. (ANSA).