A Festival di Spello premio all'Eccellenza a Valeria Fabrizi

ROMA, 24 MAG - Venti film , 12 backstage di film e serie tv, 17 documentari e 58 cortometraggi. Sono alcuni dei numeri del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema che si terrà in presenza dall'11 al 20 giugno tra i comuni di Spello, Foligno e Marsciano. Undici i film italiani in concorso. Tra questi Abbi fede di Giorgio Pasotti, Assandira di Salvatore Mereu, I predatori di Pietro Castellitto, Il grande passo di Antonio Padovan, La guerra di Cam di Laura Muscardin e Non odiare di Mauro Mancini. I film giudicati dai professionisti del dietro le quinte che premieranno, con l'ulivo firmato Andrea Roggi, i colleghi per la migliore sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, musiche, montaggio, fonico di presa diretta, montaggio del suono, effetti speciali, trucco, acconciatura, creatore di suoni ed organizzatore. Nell'ambito della stessa categoria verranno assegnati due ulteriori riconoscimenti: quello di cinemaitaliano.info e, novità 2021, quello della stampa umbra. Premio all'Eccellenza verrà assegnato all'attrice veronese Valeria Fabrizi, per il "Carlo Savina" per l'eccellenza alla musica a salire sul palco sarà, invece, il 42enne musicista, compositore e sound designer Lorenzo Tomio. Terza edizione, poi, per il Premio Ermanno Olmi, consegnato dalla famiglia del maestro ad un regista che più si avvicina alla sua sensibilità, poetica, semplicità e realismo. Premio che andrà a Salvatore Mereu, regista di Assandira. (ANSA).