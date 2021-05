Maneskin, non abbiamo mai smesso di crederci

ROMA, 23 MAG - "Siamo molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo noi, Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, era destino che condividessimo questo riconoscimento". I Maneskin, che hanno trionfato all'Eurovision Song Contest 2021 con la loro "Zitti e buoni" e hanno riportato in Italia un premio che mancava da 30 anni e che prima di loro soltanto i due artisti citati erano riusciti a conquistare, sono intervenuti durante L'Indignato Speciale su RTL 102.5. "Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato - raccontano i ragazzi - è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti. Ci siamo dati tanta forza a vicenda credendo sempre nella musica. Un'altra caratteristica che ci unisce molto è che siamo semplici amici che fanno musica insieme". La band è partita nel 2017 da X Factor, "un trampolino di lancio per noi, un'esperienza che ci ha formati e cambiato la vita che ci ha permesso di prepararci al mondo della musica". A Rotterdam hanno trionfato grazie soprattutto al supporto del pubblico a casa. "Sono i voti delle persone e del popolo che hanno fatto la differenza. E il fatto di averne ricevuti così tanti ci riempie di gioia e soddisfazione, perché alla fine sono loro che verranno ai nostri concerti e per cui noi faremo musica". Dopo la vittoria a Sanremo e quella all'Eurovision, l'asticella si alza sempre di più: "Il prossimo passo? Suonare sulla Luna. Ovviamente l'obiettivo è suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese". (ANSA).