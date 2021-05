Eurovision: Pesaro, complimenti Maneskin,si candida per 2022

ANCONA, 23 MAG - "Complimenti ai Maneskin per lo straordinario successo, che rilancia l'Italia e la sua musica. Il prossimo anno l'Eurovision sarà in Italia e ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini dopo il successo di ieri sera della band romana, che aveva trionfato a Sanremo, all'Eurovision song contest 2021. "E, se servirà, - aggiungono sindaco e vicesindaco di Pesaro - metteremo a disposizione anche l'Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai. Pesaro è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali internazionali?". (ANSA).