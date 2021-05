Eurovision, incidente per Senhit in gara per San Marino

ROMA, 22 MAG - Venerdì 21 maggio, durante la prova della finale di Eurovision Song Contest 2021, sulla base della quale le giurie hanno emesso il proprio verdetto, si è verificato un incidente durante l'esibizione della squadra della Repubblica di San Marino, che ha messo in pericolo l'incolumità fisica della cantante italo-eritrea Senhit e dei ballerini che, insieme al rapper americano Flo Rida, l'accompagnavano sul palco. La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall'organizzazione, così gli artisti sono stati costretti A saltare giù dalla pedana, sollevata qualche decina di centimetri da terra, che si muoveva in velocità. Nonostante il rischio corso e la performance penalizzata dall'accaduto, Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno portato a termine l'esibizione. Al team è stata data la possibilità di ritirarsi, ma la cantante e i suoi compagni di avventura hanno deciso di andare avanti. (ANSA).