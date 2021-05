Con Motta e Coma Cose riparte Estate Villa Manin

TRIESTE, 22 MAG - Si partirà il 26 giugno con un ospite internazionale, Bombino, soprannominato "Il Jimi Hendrix del Deserto", che si esibirà assieme ad Adriano Viterbini. Il giorno successivo sul palco salirà invece Motta, che ha scelto Villa Manin per il debutto della tournee in supporto all'uscita di "Semplice", il nuovo album di inediti. A luglio sarà poi la volta de Lo Stato Sociale, Iosonouncane, gli Extraliscio, la giovanissima Ariete, la Rappresentante di Lista e i Coma Cose, il duo rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo. Torna la rassegna di eventi "Villa Manin Estate", promossa dall'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) del Friuli Venezia Giulia che si svolge nel parco di Villa Manin a Codroipo (Udine). Dal 26 giugno ogni weekend saranno proposti due concerti, in programma sempre alle 18.30, fino a domenica 18 luglio; ultimo appuntamento, il tradizionale Concerto all'alba, che quest'anno sarà collegato alla Notte stellata di San Lorenzo, alle 5.30 del mattino di mercoledì 11 agosto. "Ancora una volta - rileva l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli - Villa Manin si conferma un punto di riferimento nel calendario dei concerti estivi della nostra regione. Grazie all'appuntamento 'Villa Manin Estate', infatti, il pubblico può assistere a spettacoli dal vivo con grandi artisti del panorama musicale nazionale in un luogo splendido e peculiare. Lo scorso anno la rassegna è stata una delle prime a ripartire dopo i primi duri mesi di pandemia; quest'anno si ricomincia con l'auspicio di non fermarsi più. Un auspicio che è naturalmente legato a doppio filo con la campagna vaccinale di cui proprio Villa Manin nelle scorse settimane è stata una delle protagoniste, dimostrando l'efficacia del binomio cultura-vaccini". In cartellone, dunque, Bombino feat. Adriano Viterbini (26 giugno), Motta (27 giugno), Lo Stato Sociale (3 luglio), Iosonouncane (4 luglio), Extraliscio (10 luglio), Ariete (11 luglio), La Rappresentante di lista (17 luglio), Coma Cose (18 luglio), Concerto all'alba (11 agosto). (ANSA).