Primo evento in Accademia Camerino della Bocelli Foundation

ANCONA, 22 MAG - L'Accademia di Musica "Franco Corelli" di Camerino, cittadina del cratere sismico maceratese, realizzata dalla Andrea Bocelli Foundation e inaugurata lo scorso primo ottobre, ospita il suo primo evento: "Accade in Accademia" organizzato al fine di realizzare le prime registrazioni professionali testandone qualità e strumentazioni. Nelle giornate del 22 e 23 maggio si terranno le prime registrazioni professionali alla presenza in loco di artisti del calibro di Giovanni Caccamo, Serena Autieri, Francesco Meli, Serena Gamberoni, Ramin Bahrami. Collegati a distanza ci saranno il fondatore Andrea Bocelli, il pluripremiato produttore americano David Foster e il tenore di fama internazionale Joseph Calleja. "Inaugurando questo posto - ha spiegato Laura Biancalani, direttore generale ABF - abbiamo parlato di scatola musicale preziosa ed è proprio per questo che ci siamo attivati per organizzare queste giornate per poter valorizzare questi spazi e il territorio nella volontà di farli divenire un punto di riferimento per i tanti artisti e professionisti del settore". (ANSA).