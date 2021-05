FoquSound 2021, tornano i live ai Quartieri spagnoli

NAPOLI, 21 MAG - Con FoquSound 2021 torna la programmazione di musica live della 'Corte dell'Arte' nello spazio FOQUS ai Quartieri spagnoli di Napoli. Ripartono dal 5 giugno le attività artistiche e culturali all'interno del chiostro cinquecentesco nel cuore di Napoli. All'interno un palco per note dal vivo , una Galleria d'Arte Contemporanea, la prima Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, Bar, Ristorante, Pizzeria e altri servizi per il pubblico e gli eventi. FoquSound, a cura di Giulio Di Donna, presenterà nei week end i primi otto appuntamenti, protagonisti saranno affermati cantautori e musicisti della scena campana: Greg Rega, Andrea D'Alessio, Simona Boo, NINNI, Marco Gesualdi, Libera Velo, Joseph Martone, Pietro Santangelo, Stella Manfredi e Lui_G (KamAak). Spazio anche a Qucine Sociali, novità della stagione: la formula food accompagnerà le attività musicali con il coinvolgimento di esperti 'mixologist'. L'iniziativa, che proseguirà anche nei prossimi mesi, vuole sostenere il mondo artistico in periodo complesso e pieno di incertezze in seguito alla pandemia, con queste attività infatti Foqus sostiene quei musicisti e tecnici che per molto tempo non hanno avuto l'opportunità di lavorare. Per i primi appuntamenti in calendario gli artisti si esibiranno in versione live unplugged e semi acustica, al via ci sarà Greg Rega con opening Kalika. Il sabato i concerti inizieranno alle ore 19:30 , la domenica alle ore 14:00. La formula comprende anche un menu da 10/17 o 24 euro. (ANSA).