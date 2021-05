Torna alla Provincia di Crotone l'ukulele di Rino Gaetano

CROTONE, 20 MAG - E' stato restituito alla Provincia di Crotone l'ukulele utilizzato da Rino Gaetano nel 1978 sul palco di Sanremo durante l'interpretazione del brano "Gianna". Lo strumento del cantautore crotonese era stato acquistato nel 2003 dalla Provincia di Crotone ad un'asta di beneficenza a favore di Emergency per la somma 5.350 euro destinati alle attività dell'associazione di Gino Strada in Sierra Leone. Lo scopo era quello di creare attorno allo strumento un museo dedicato a Rino Gaetano e per questo l'ukulele fu concesso alla fondazione "Una Casa per Rino". Del museo non si seppe più nulla e neppure dell'ukulele che solo nel 2018 era stato mostrato al pubblico a seguito di una richiesta da parte dei consiglieri provinciali che avevano chiesto di sapere dove fosse. Tra il 2018 ed il 2019 c'erano state delle richieste ufficiali da parte della Provincia per tornare in possesso dello strumento a cui non c'era stato seguito. Qualche settimana fa il sindaco di Crotone Vincenzo Voce era tornato sulla vicenda chiedendo di poter mettere in mostra l'ukulele in occasione dell'emissione di un francobollo di Poste Italiane dedicato a Rino Gaetano. Questa mattina, nella Sala Giunta della Provincia di Crotone la Fondazione una Casa per Rino ha restituito l'ukulele che, a seguito di un progetto dell'ente intermedio verrà esposto presso la sede della Lega Navale di Crotone che si trova di fronte alla casa natale di Rino Gaetano del quale il prossimo 2 giugno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa. (ANSA).