Aka 7even, da Amici al mio primo disco

ROMA, 20 MAG - Aka 7even è un ventenne con le idee chiare e la determinazione di portare avanti il suo sogno di musica e parole. Dopo un tentativo ad X Factor nel 2018, quest'anno ci ha riprovato con la scuola di Amici, ha faticato un po' all'inizio, ma poi è arrivato in finale, andata alla ballerina Giulia. Chiusi i battenti del talent di Canale 5, Aka 7even (all'anagrafe Luca Marzano da Vico Equense, classe 2000) è pronto per la sua strada e per pubblicare il suo disco che porta il suo nome d'arte. "Non ho vinto Amici, ma non ci sono rimasto male, anzi per il percorso che ho fatto lì ho vinto un po' anche io - afferma il giovane che oltre a essere cantautore è anche poli-strumentista e con la sua Mi manchi ha già conquistato il disco di platino -. Ora si inizia a lavorare, e sono pronto anche a cadere per ripartire". L'esperienza del talent, racconta Aka, è stata importante oltre che dal punto di vista della crescita artistica, anche da quella umana. "All'inizio avevo problemi di autostima. Poi ho iniziato a volermi bene e ho capito che l'importante era esibirmi". Non crede nelle definizioni, ma dovendo scegliere preferisce essere "un cantautore 2.0 della nuova generazione, come Madame o Blanco. Ma se domani volessi fare trap o pop, lo voglio fare senza pregiudizi". Il suo disco - anticipato oltre che da Mi manchi anche da Yellow e Mille parole - è dunque la sintesi del passaggio che ha attraversato nella sua crescita personale "e vorrei che il primo messaggio fosse proprio la versatilità". Aka è pronto anche per il battesimo live, con tre show annunciati per gennaio a Napoli (23 gennaio 2022), a Milano (26 gennaio) e Roma (30 gennaio). (ANSA).