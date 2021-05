Musica: Iuc torna dal vivo con Capuçon e Fray

ROMA, 20 MAG - L' Istituzione Universitaria dei Concerti torna ai concerti dal vivo sabato 22 maggio con il violinista Renaud Capuçon e il pianista David Fray, per la prima volta eccezionalmente insieme in Italia. L' appuntamento con lo straordinario duo francese è alle 17:30 nell' Aula Magna della Sapienza per un programma che spazia dal barocco al romanticismo.I virtuosi registrano esclusivamente con la Erato/Warner Classics etichetta per cui hanno inciso anche un CD con le Sonate per violino e clavicembalo di Bach due delle quali fanno parte del programma della serata: la Sonata n. 4 in do minore BWV 1017 e la Sonata n. 3 in mi maggiore BWV 1016. Saranno proposte altre due sonate per violino e pianoforte, la n. 4 in la maggiore op. 162 di Schubert e la n. 1 in la minore op. 105 di Schumann. David Fray ha fatto il suo debutto a Roma proprio per la IUC nel 2008 nella rassegna Suona Francese, mentre il primo concerto di Renaud Capuçon per la IUC risale al 2007. (ANSA).