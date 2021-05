Il Ravenna Festival a Cervia, da Elio a Neri Marcoré

BOLOGNA, 20 MAG - Un passato illustre, la vitalità di una cittadina della Riviera, la vocazione multidisciplinare di un Festival il cui sguardo abbraccia il territorio e tante storie da raccontare, in parole e in musica. Anche quest'anno Ravenna Festival fa tappa a Cervia-Milano Marittima con 'Il Trebbo in musica 2.0', anzi 2.1, visto che la rassegna creata ad hoc per la città del sale è alla seconda edizione. In collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, dal 19 giugno al 31 luglio, sempre alle 21.30, sette appuntamenti d'autore rinnovano e reinventano la tradizione romagnola del trebbo e le pionieristiche letture pubbliche di Walter Della Monica e 'Toni' Comello, tra omaggi a Dante e tributi a un altro patrimonio poetico e musicale, quello della canzone d'autore italiana. La rassegna, quest'anno estesa anche a Piazza Garibaldi oltre che all'Arena dello Stadio Germano Todoli, detto dei Pini, vedrà la partecipazione di Elio, Neri Marcorè, Piero Pelù, Giovanni Lindo Ferretti, Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Mario Incudine, l'Orchestra Corelli e lo Stefano Di Battista Jazz Quartet, ma anche Ernesto Assante e Gino Castaldo, Federico Buffa, Aldo Cazzullo, Marco Belpoliti. Dove idee, culture, prospettive e soprattutto persone si incontrano, là è il trebbo. In romagnolo, 'trébb' è una riunione fra amici, un incontro, una veglia; un'occasione sociale che sa farsi intellettuale, insomma. "Il sodalizio fra un festival di fama internazionale e una tradizione a noi cervesi particolarmente cara, quella del trebbo poetico - dice il sindaco Massimo Medri - sottolinea la storia culturale della nostra città unita alla musica, definendone contorni e spessore". (ANSA).